Carreta carregada de combustível tomba na BR-155

​Uma carreta que transportava combustível tombou, na manhã desta segunda-feira (28), na rodovia federal BR-155, em Eldorado dos Carajás, município da região sudeste do Pará.

Imagens feitas logo após o acidente mostram o veículo totalmente fora da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há relatos de vítimas e não houve derramamento da carga.

Ainda não é possível apontar quais foram as causas do acidente. Pouco antes da ocorrência chovia na rodovia, o que pode ter contribuído para o tombamento da carreta. O trânsito ficou comprometido no trecho do acidente e precisou ser orientado pela PRF.