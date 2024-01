Carga estimada em uma tonelada de pirarucu é apreendida no Marajó

Cerca de uma tonelada de carne da espécie pirarucu salgado foi apreendida na tarde da terça-feira (02) em uma embarcação que trafegava próximo ao Distrito de Antônio Lemos, no Marajó Ocidental. A ação foi resultado da integração entre agentes do Grupamento Fluvial, Policiais Civis e Militares e Corpo de Bombeiros Militar, que atuam na Base Fluvial 'Antônio Lemos'. O barco teria saído de Manaus, capital do Amazonas, e tinha como destino final Belém.

O pescado foi encontrado em uma embarcação denominada “Ana Karoline VI” e estava dividido em 22 sacas, dentro de um dos porões. Durante a abordagem da equipe, o responsável pelo barco teria apresentado documentação que não era compatível com a carga transportada. Além disso, também foi identificado pelas equipes que o material estava sendo acondicionado inapropriadamente, em desacordo com as medidas sanitárias.

Para o coordenador de operações do Grupamento Fluvial (GFlu), vinculado à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), tenente-coronel Bruno Anaissi, a ação estratégica das equipes em Antônio Lemos reduz a ação ilícita nos rios.

“A Base Antônio Lemos está em local estratégico, nas proximidades de Breves, e possui vários órgãos que atuam diuturnamente. Fazemos diversas abordagens em ações preventivas e fiscalizações diárias com órgãos de apoio como a Secretaria de Fazenda (Sefa) e a Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará). Nesse caso, foi identificada a carga irregular e realizado os devidos procedimentos, uma vez que o Pirarucu encontra-se no período defeso. A carga foi escoltada até Belém para os procedimentos cabíveis que identificarão as responsabilidades criminais”, afirmou.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Fluvial, onde será realizada a investigação para apurar a propriedade do material. A carga foi encaminhada para a Adepará para a destruição.