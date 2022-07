Carga roubada de trilhos de trem é recuperada pela polícia na capital paraense; um homem foi preso

A Polícia apreendeu uma carga de trilho de trem roubada na tarde de sexta-feira (8), avaliada em mais de R$ 100 mil. Um homem identificado como Rodrigo Diego Rodrigues foi preso em flagrante em posse da carga. O dono dos trilhos , que não teve nome revelado, teve os trilhos roubados no estado do Amapá, que fica a cerca de 507 quilômetros da capital paraense. A vítima registrou um Boletim de Ocorrência na Seccional da Sacramenta e em uma delegacia do Amapá.

A Polícia Civil iniciou as investigações para localizar os trilhos roubados. As equipes da secionais da Sacramenta e da Cidade Nova encontraram a carga que estava dentro de uma transportados de Belém. Rodrigo foi preso, apontado como um dos autores do crime. O suspeito confessou o delito e disse que comprou pelo valor de R$ 40 mil. A carga foi passou por perícia e foi liberada para o proprietário.

Os donos da empresa não foram localizados no momento do flagrante. No entanto, eles já foram identificados e serão intimados e indiciados pelos crimes de associação criminosa e receptação qualificada em atividade comercial.