Carga de cocaína que seria levada até o Pará é interceptada pela PM no Mato Grosso

Uma ação integrada entre policiais militares do 13º Comando Regional e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) interceptou uma carga de cocaína que seria levada até o Pará. A ação aconteceu na manhã de terça-feira (18/2), em Ribeirão Cascalheira, município que fica a 751 quilômetros de distância de Cuiabá, no Mato Grosso, e resultou na apreensão de 51 tabletes do entorpecente. Segundo a Polícia Militar do Mato Grosso (PM-MT), o prejuízo causado ao crime é de cerca de R$ 1 milhão.

Durante patrulhamento tático em decorrência da Operação Tolerância Zero, os PMs do 1º Pelotão foram acionados pelas equipes da Agência Regional de Inteligência, de que um Chevrolet Prisma estaria transportando grande quantidade de entorpecentes.

Diante das informações, os militares, com apoio da PRF, intensificaram o policiamento na região e identificaram o condutor de um carro com as mesmas características apresentadas na denúncia na Ponte do Ribeirão, na entrada do município.

De acordo com a PM-MT, após abordagem do motorista e busca veicular, os policiais encontraram diversos tabletes de cocaína escondidos embaixo do banco. Além disso, foram localizados mais drogas armazenadas nas laterais do carro e no compartimento do estepe.

Ainda conforme a Polícia Militar, o suspeito alegou aos agentes que buscou as drogas na fronteira do país e que estava levando para o Pará. O suspeito, a carga ilegal e o veículo foram levados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.