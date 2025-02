Polícia Civil prende colombiano em flagrante por tráfico de drogas em Ananindeua

A Polícia Civil do Estado do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), realizou nesta terça-feira (18) a prisão em flagrante de Luiz David Nino Amaya, cidadão colombiano, por tráfico de drogas. A ação ocorreu no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém. Na residência do suspeito, a polícia apreendeu mais de 100 tabletes de maconha do tipo “skunk”.

As equipes da Denarc vinham investigando uma possível rede de distribuição de entorpecentes no Pará, coordenada por um estrangeiro. Após uma semana de monitoramento, os policiais identificaram Luiz David Nino Amaya como suspeito e passaram a segui-lo. Na segunda-feira (17), ele foi localizado nas proximidades de um supermercado no município. A partir daí, os agentes conseguiram identificar sua residência.

Na manhã desta terça-feira (18), o suspeito foi abordado em via pública ao sair de casa. Durante a abordagem, ele admitiu que havia entorpecentes na residência. Com a autorização do próprio suspeito, os policiais realizaram buscas no imóvel, contando com o apoio do cão farejador Kyra, da unidade especializada. No local, foram encontrados 180 tabletes de Cannabis sativa-L, conhecida como maconha do tipo “skunk”.

Diante das evidências, Luiz David Nino Amaya recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais. O consulado colombiano foi informado sobre a prisão, e a Polícia Civil segue com as investigações para identificar possíveis conexões do suspeito com outras organizações criminosas.