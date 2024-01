Carga de cigarro contrabandeado, munições e drogas é apreendida na Terra Firme

Uma grande carga de cigarros contrabandeados, munições, coletes balísticos e entorpecentes foi apreendida na noite desta quinta-feira (25), no bairro da Terra Firme, em Belém. As informações iniciais seriam de que denúncias anônimas teriam levado as autoridades policiais até o material ilícito.

VEJA MAIS

Segundo policiais envolvidos na apreensão, informações repassadas por meio do Disque Denúncia davam conta de dois endereços onde estariam divididos os volumes do carregamento. Os relatos feitos ao 181 apontavam para um mesmo suspeito, identificado pela alcunha de ‘Tota’, que estaria de posse de material contrabandeado, drogas, armamento, munição, rádios transceptores e coletes balísticos.

A primeira hipótese levantada pelos policiais da Rotam, tendo em conta a quantidade e o conteúdo encontrado, é que tudo seria destinado a membros de facções criminosas que atuam na capital paraense. A carga foi encaminhada para a Divisão de Repressão e Combate ao Crime Organizado (DRCO), da Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso à Polícia Civil.