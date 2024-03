Carga com 900 kg de camarão é apreendida durante fiscalização em Ipixuna do Pará

Novecentos quilos de camarão cru, transportados em condições inadequadas e sem documentação sanitária, foram apreendidos, nesta terça-feira (26), por fiscais da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Ipixuna do Pará, na região Nordeste do Estado. A apreensão ocorreu no posto da PRF, durante fiscalização rotineira feita por fiscais estaduais agropecuários para inibir a circulação de alimentos impróprios ao consumo.

A carga de camarão cinza estava armazenada em 30 sacas, e era transportada sem refrigeração adequada, além de não apresentar documentação sanitária, que define o local de origem e destino, e atesta a qualidade do produto.

Os fiscais lavraram os autos de infração e apreensão, e o termo de inutilização do produto. Por não se enquadrar na legislação sanitária e oferecer riscos à saúde do consumidor, os camarões foram destinados à destruição.

“Esse tipo de produto deve ser transportado sob refrigeração até o comércio ou até uma indústria para beneficiamento. Doenças transmitidas por alimentos são a causa de grande parte das internações em hospitais e unidades de saúde dos municípios, e alimentos altamente perecíveis, como é o caso do camarão apreendido, são importantes fontes de propagação dessas doenças. A fiscalização busca coibir esse tipo de transporte e retirar de circulação produtos ou matérias-primas de origem clandestina”, informou o gerente de Trânsito Agropecuário da Adepará, Paulo Bastos.

Segundo a Adepará, as ações de fiscalização são realizadas cotidianamente para coibir a comercialização de produtos clandestinos e sem inspeção oficial, garantindo a proteção à saúde do consumidor.