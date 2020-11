Carga de 14 mil telhas sem nota fiscal é apreendida durante abordagem da PRF

Uma carga de 14 mil telhas sem nota fiscal foi apreendida, na última terça-feira (24), durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no município de Santa Maria do Pará, no nordeste paraense. O flagrante ocorreu no quilômetro 102 da BR-316, na frente da unidade operacional da PRF. Na ocasião, um caminhão M.BENZ/L 1620 transportava uma mercadoria ilegal com destino à Igarapé Açu.

De acordo com informações da PRF, quando solicitado ao condutor os documentos fiscais da carga, o motorista não foi capaz de comprovar a legalidade da carga por meio de qualquer documentação, o que configura crime tributário e fiscal. Segundo ele, a carroceria do veículo foi abastecido no município de São Miguel.

O veículo juntamente com a carga foram encaminhadas à Secretaria da Fazenda Estadual em São Francisco do Pará para os procedimentos cabíveis.