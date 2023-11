Carga com 40 toneladas de minério manganês é apreendida pela PRF, em Marabá

Cerca de 40 toneladas de minério do tipo manganês foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) no último domingo (5). Conforme as autoridades, a ação ocorreu durante uma fiscalização aos veículos que trafegavam pelo quilômetro 243 da BR-222, trecho que pertence ao município de Marabá, no sudeste paraense. A carga estava sendo transportada de maneira ilegal.

Segundo a equipe, os agentes da PRF realizaram a abordagem ao caminhão trator. Quando os policiais verificaram a carga para averiguar a legalidade do material transportado, constataram que o semirreboque e reboque estavam carregados de manganês.

Durante o procedimento de fiscalização, o condutor foi questionado sobre o minério, mas não apresentou nenhum documento que comprovasse a legalidade da carga, caracterizando assim o transporte ilegal. Diante dos fatos, o condutor e o material apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Marabá, onde seriam tomados todos os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de Usurpação de Bens da União.

Manganês - O minério manganês é utilizado de maneira indireta pela indústria, por ser essencial na fabricação de ligas metálicas, principalmente quando combinado com o ferro, na produção de aço. Pode ainda ser utilizado em ligas de cobre, zinco, alumínio, estanho e chumbo.