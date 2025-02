'Careca' é preso suspeito de furtar pacotes de café no Pará

Valderson Sirqueira Sá, conhecido como “Careca”, foi preso na manhã desta quarta-feira (12) suspeito de furtar um estabelecimento comercial na avenida Estevão, no bairro Vila Geladinho, Núcleo São Félix Pioneiro, em Marabá, no sudeste paraense. A prisão foi feita pelo 4º Batalhão da PM, que também conseguiu recuperar diversos produtos, como carnes, bolachas, uma lanterna e pacotes de café.

De acordo com a polícia, a guarnição foi acionada por volta das 8h. O próprio comerciante, ao perceber o furto, entrou em contato com a PM e indicou um suspeito, que já era conhecido na região por crimes semelhantes.​

Com base nas informações, os policiais foram até a residência de Valderson, que negou qualquer envolvimento no crime. No entanto, durante a busca no local, os militares encontraram sacolas contendo os produtos furtados. Os itens foram apresentados à vítima, que os reconheceu como pertencentes ao seu estabelecimento.

Diante dos fatos, Valderson foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. O caso segue sob investigação.

(Com informações do Correio de Carajás).