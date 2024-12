Capitania dos Portos notifica proprietário de balsa que naufragou a prestar esclarecimentos

A Marinha do Brasil (MB) informa que já notificou o proprietário da balsa que naufragou no último domingo (08/12) no rio Guamá, nas proximidades da ilha do Combu. Segundo a Capitania dos Portos, o órgão responsável pela segurança marítima, balsa navegava acoplada a um empurrador, transportava tubos metálicos e não toras de madeira, como se imaginava.

"A Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR), ao tomar conhecimento do acidente de navegação, enviou uma Equipe de Inspeção Naval ao local para averiguar o ocorrido. Não foi constatada a ocorrência de acidente de pessoal, nem indícios de poluição ambiental no local. A CPAOR emitiu um Aviso-Rádio para divulgar a localização do acidente aos navegantes na região", diz a nota.

Além de notificar, o proprietário da balsa para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido, a CPAOR instaurou um Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação para apurar as causas e responsabilidades.

A Marinha informou que está à disposição do cidadão pelos telefones do Disque Emergências Marítimas e Fluviais (185) e da CPAOR, (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagens instantâneas), para receber informações a respeito de qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar e vias navegáveis, a segurança da navegação, ou que represente risco de poluição ambiental.