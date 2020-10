Cão abandonado há seis meses é resgatado pela polícia

Um cachorro com sinais de maus-tratos foi resgatado por policiais civis da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa) na última sexta-feira (16), por volta das 11h, na Alameda Luz do Caminho, no bairro do Telégrafo, em Belém. Os agentes foram ao endereço após denúncia de que um cão viveria em situação insalubre há mais de seis meses.

O imóvel estava com aspecto de abandono e o cão foi encontrado na garagem, sem comida e água. “Recebemos denúncias de que o animal estava trancado dentro do imóvel há vários meses e vinha sendo alimentado por vizinhos. Fizemos investigações e conseguimos localizar o proprietário do imóvel, que informou que a casa havia sido alugada para uma família, que ao romper o aluguel abandonou o cão”, contou o investigador Luiz Monteiro Júnior, da Demapa.

O animal estava abandonado há meses no local. Denúncia dos vizinhos resultou no resgate. (Leandro Santana/Polícia Civil)

O animal foi encaminhado à unidade da Demapa, onde recebeu cuidado de um veterinário e seguiu para um abrigo. Foi aberto procedimento para localizar os donos do animal e penalizá-los criminalmente por maus-tratos, crime que prevê até um ano de prisão, além de multa.

OUTRO CASO

Na quarta-feira (14), um homem foi filmado agredindo um cachorro na Vila dos Cabanos, em Barcarena. Após denúncia, o agressor foi preso em flagrante, no primeiro caso de prisão por maus tratos a animais no estado.