Cantora gospel e marido são detidos por suspeita de golpe da pirâmide

Izabela Cristina, 28 anos, e o marido David Robson de Barros, de 33 anos, foram presos na tarde desta sexta-feira (6), em Minas Gerais, por suspeita de participação em um esquema de pirâmide, (quando cada pessoa que chega no esquema acaba remunerando as de cima até o topo). O golpe teria sido aplicado em 300 pessoas.

Nas redes sociais, os dois se apresentavam como traders, investidores do mercado financeiro que buscam ganhar dinheiro com operações de curto prazo. Eles diziam realizar transações diárias de compra e venda na bolsa de valores, segundo reportagem exiibida no mês passado no "MG2'', da Tv Globo, em Minas.

Polícia Civl promete mais informações

Agora, a Polícia Civil de Minas informou que "o inquérito policial e as diligências investigativas estão em andamento e em fase de conclusão, sendo a prisão do casal uma medida necessária para a investigação criminal. Tão logo sejam finalizados os trabalhos investigativos, mais informações serão fornecidas", informou a Polícia Civil de Minas Gerais em nota enviada a Splash.

Mas quem é Isabela Cristina? Esse é o nome artístico de Isabela Cristina Gomes Barros, cantora gospel que se apresentava como trader nas redes sociais. Ela é investigada pela Polícia Civil de Minas Gerais junto ao marido David Robinson de Barros. Os dois são suspeitos de participarem de um esquema de pirâmide. Atualmente, sua principal rede social Instagram encontra-se desativada.

Em entrevista a Splash, em abril, deste ano, Izabela negou que a empresa em que é responsável faria prática de pirâmide financeira, . Ela disse que ainda não tinha tomado conhecimento de investigações até aquele momento, no dia 8 de abril. "Por esse motivo não prestamos depoimentos", à época.

Donos da I&D Investimentos, a empresária garantiu que tudo era feito diretamente com eles. "Nunca fui de ficar chamando pessoas para a mesma, tenho em meu Instagram mais de 80 mil seguidores e sempre as pessoas que vinham era por indicação, por ter conhecimento que sempre tivemos comprometimento com os investidores e contato direto com eles'', declarou.

No entanto, ela assumiu que parte dos repasses de pagamentos aos clientes tiveram atraso, mas justificou que foi devido a erros de funcionários, como investidores com cadastro errado e comprovantes de agendamentos de depósitos que não caíram nas contas.

"Além de pagamentos adiantados que uma funcionária mandava para sala de pagamentos para beneficiar pessoas", alegou. Ela também informou que a empresa precisou parar para fazer auditoria para ver quem realmente tem a receber e quem não tem.

Modelo em Dubai com lojas com peças exclusivas

Izabela é mãe e também já foi modelo em Dubai, local que ela tinha um destaque inteiro no Instagram exibindo idas e lojas de griffe, e também vídeos do Burj Khalifa, maior prédio do mundo.

Ela falou que mora na cidade dos Emirados Árabes Unidos, mas no momento da entrevista estava no Brasil. Aliás, Izabela demonstrou ter um forte gosto por viagens. Em fevereiro do ano passado, ela foi para as ilhas Maldivas, e aproveitou para divulgar uma de suas lojas com vendas no atacado e varejo: a boutique IzaCristy. Segundo escreveu Izabela, a loja tinha peças exclusivas e estava com uma nova coleção moda praia. O perfil da loja na rede social encontra-se privado.

Há quatro semanas, Izabela compartilhou com os seguidores no Instagram que estava sendo orientada pelo advogado e que ia mostrar algumas provas da inocência dela e "da tamanha covardia", que ela afirmou ter sofrido nos últimos meses.