Candidato a prefeito em Amajari, em Roraima, morre após sofrer atentado

Antônio Etelvino Almeida, conhecido como Toinho da Aderr (PRD-RR), candidato a prefeito do município de Amajari, no Estado de Roraima, morreu na última sexta-feira (27/9), aos 66 anos de idade, por não resistir aos ferimentos provocados por um atentado a tiros. Toinho estava internado no Hospital Geral de Roraima (HGR) desde terça-feira (24/9), após sofrer nesta mesma data baleamento em um sítio a cerca de um quilômetro da sede de Amajari.

O candidato foi atingido por pelo menos quatro disparos, ou seja, o peito, ombro esquerdo, abdômen e perna esquerda. Fora os graves ferimentos provocados pelos projéteis de arma de fogo, a morte de Toinho também foi atribuída à hipercalemia (excesso de potássio no sangue) e acidose metabólica refratária.

A prefeita de Amajari e candidata à reeleição, Núbia Lima (Progressistas-RR), prestou solidariedade à família do candidato em uma publicação nas redes sociais. Ela destacou: "Nossos sentimentos à família e amigos do Antonio Etelvino Almeida, o Toinho da Aderr, neste momento difícil. Que Deus conforte o coração de todos que estão sofrendo com essa perda".

Atentado

Toinho estava dormindo no sítio de amigos, quando se deu o ataque, segundo relato da esposa dele. Um homem teria invadido a propriedade e chamador por Toinho. Em seguida, esssa pessoa teria efetuado ao menos 12 disparos na direção da vítima. As informações são do G1.

Mesmo atingido com os tiros, Toinho ainda conseguiu conversar com a esposa antes de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o hospital de Boa Vista (RR). Nessa unidade hospitalar, o candidato passou por uma cirurgia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio, mas ninguém foi preso até o momento. A esposa de Toinho da Aderr chegou a mencionar ter suspeitas sobre o autor do crime, mas o responsável ainda não foi identificado. Um homem conhecido como "Nego" teria visitado o candidato e feito perguntas a ele, momentos antes do ataque, de acordo com informações preliminares.

Toinho da Aderr era candidato a prefeito de Amajari pelo Partido Renovação Democrática (PRD), sem coligação. Como vice na chapa está o advogado Alex Wanderley. O candidato não havia declarado bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Toinho não chegou a conquistar um mandato, msa tentou se eleger vereador nas eleições de 2004, 2008 e 2012.