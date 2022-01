Campanha previne a automutilação entre crianças e adolescentes da rede estadual de ensino

​A Companhia Independente de Polícia Escolar (Cipoe) lançou, na manhã desta terça-feira (4), a "Campanha de Prevenção à Automutilação", desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (Seduc). A iniciativa foi lançada na Escola Estadual Brigadeiro Fontenelle, no bairro da Terra Firme, em Belém, e vai se estender a todas as escolas estaduais da região metropolitana, com o objetivo de levar a professores, pais, responsáveis e alunos da rede estadual de ensino palestras sobre como prevenir ou buscar ajuda em casos de automutilação praticada por crianças e adolescentes. Com informações da Polícia Militar.

A campanha será realizada em quatro etapas. A primeira ​ocorreu ​com instruções aos professores de dez escolas do bairro da Terra Firme e demais profissionais da educação sobre como lidar com casos de automutilação entre os alunos. As demais etapas serão de palestras dirigidas aos pais, adolescentes e crianças. A temática discutida na campanha ganhou maior destaque com o aumento do número de casos no Estado.

“A Seduc realizou uma pesquisa na região metropolitana de Belém em fevereiro de 2020 querendo saber se a escola tinha conhecimento de algum estudante praticando a automutilação. Para a nossa surpresa, recebemos um banco de dados com um total de 337 estudantes que cometeram a automutilação em 2019, na faixa etária de 10 a 50 anos. Isso é preocupante. A escola tem papel fundamental na formação deles e um aluno que não está bem não tem como apresentar um alto índice de aprendizagem”, destacou a coordenadora das ações educacionais complementares da Seduc, Giovana Costa.

A cerimônia de lançamento da campanha foi presidida pelo comandante de policiamento especializado, coronel Carlos Dória, que ressaltou a ​importância do projeto​. “Em conversa com o comandante-geral da PM, coronel Dilson Júnior, e com o chefe do Departamento-Geral de Operações (DGO), coronel Pedro Celso, decidimos montar essa campanha preventiva. Junto aos educadores, vamos discutir estratégias em comum para abordarmos esse tipo de problema. A preocupação com os jovens é muito importante e devemos dar atenção a esse fênomeno”, destacou o coronel.

Também participaram da cerimônia o Secretário de Estado de Articulação e Cidadania (Seac), Julio Quezada; o comandante do 20º Batalhão, tenente-coronel Anselmo Ed-Lin e o gestor da Unidade Seduc na Escola 5 (USE 5), Jones Nogueira Barros.