Caminhonete retirada de igarapé revela morte trágica de casal

Uma fatalidade vitimou Luiz Afonso Cassimiro e a esposa Vanderlúcia da Conceição Gomes na última quarta-feira (15). Os dois foram encontrados mortos dentro de uma caminhonete içada do fundo de um igarapé localizado dentro da Terra Indígena Parakanã, na região sudeste do estado. As informações são do portal O Impacto.

Informações repassadas pela polícia dão conta de que o veículo que transportava as vítimas apresentou um problema na barra de direção, levando o condutor a perdeu o controle e cair da ponte sobre o igarapé.

Moradores das proximidades relataram ter ouvido um barulho vindo da ponte, por volta das 23h da quarta-feira, mas, só ao amanhecer do dia se deram conta do acidente. Os corpos foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML) e depois liberados para o velório.