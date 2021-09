Protesto de caminhoneiros avança e interdita primeiro ponto na BR-316, perto da entrada de Mosqueiro

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que por volta das 18h, desta quarta-feira (8), caminhoneiros iniciaram um protesto e passaram a impedir a passagem de caminhões com carga, exceto mercadorias perecíveis, em dois trechos da BR-010, também conhecida popularmente como Rodovia Belém-Brasília. Por volta das 22h30, um novo grupo decidiu também interditar parcialmente a BR-316, passando a entrada de Mosqueiro, no sentido Belém/Benevides.

"Fechou. Fechou o posto Marajó", diz um homem que grava o vídeo na BR-316, enquanto se vê grande caminhões no meio da pista e se ouve gritos de outros homens do grupo: "parou. parou", referindo-se à interdição da pista.

Os caminhoneiros empunham faixas amarelas com dizeres como "Sem Liberdade não há vida", "Queremos nossa Liberdade", mostrando que são partidários do presidente da República, Jair Bolsonaro, e os interditos nas estradas estão diretamente ligados a questões políticas nacionais.

Interdições parciais

O primeiro ponto interditado é no Km 165, na altura do município de Paragominas, no sudeste do Pará; o outro é no Km 353, em frente ao município de Santa Maria do Pará. Ainda segundo a PRF, o bloqueio dos caminhoneiros não atinge os demais veículos, como carros de passeio que seguem transitando normalmente.

PRF garante que não há nenhum ponto de bloqueio na BR-316, mas confirma duas interdições parciais no Pará (Reprodução / Redes Sociais)

Ainda de acordo com a PRF, uma equipe da corporação encontra-se no local, orientando os motoristas que trafegam pela via e também ajuda na desobstrução da pista, em diálogo com os caminhoneiros.

A BR-010 é uma rodovia federal que interliga o Brasil de Norte a Sul do País, tendo a capital Brasília (DF) como o ponto central desta ligação. No percurso do Pará, a BR-010 segue de Marabá, no sudeste estadual, até o município gaúcho de Aceguá (RS). Ela também recebe o nome de "Rodovia Transbrasiliana".

A reportagem de O LIBERAL segue acompanhando a movimentação dos grupos de caminhoneiros nas estradas federais, no Pará.