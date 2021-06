Caminhão-tanque cai de ponte na Transamazônica e motorista escapa pelo para-brisa

Testemunhas disseram que o caminhão-tanque trafegava na rodovia Transamazônica, sentido Itaituba/Jacareacanga, região do sudoeste do Pará, quando, de repente, o motorista perdeu o controle do veículo e caiu da ponte em um rio. O condutor foi rápido ao quebrar o vidro fixado na frente do caminhão (para-brisa) e conseguir sair do veículo.

As pessoas contaram que o condutor, que não foi identificado, apresentou alguns ferimentos. O caminhão, disseram os populares, pertence a um posto de combustíveis local e o motorista estava a trabalho.

Até à tarde desta quinta-feira, o veículo continuava tombado no rio, mas havia a informação de que seria retirado por um guincho ainda hoje.