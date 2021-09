Caminhão desgovernado atinge e mata pedestre na BR-316 em Benevides

O cozinheiro Walter Robson da Silva Matos morreu ao ser atingido por um caminhão desgovernado na tarde desta quarta-feira, 8. O acidente ocorreu no quilômetro 28 da BR-316, no município de Benevides. O veículo saiu da pista, atropelou o pedestre e ainda bateu em um poste, que ficou preso apenas pelos cabos da rede de energia.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar, que acionou o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) para fazer a remoção do cadáver ao Instituto Médico Legal (IML).

Segundo testemunhas, a vítima trabalhava como cozinheiro em uma empresa de distribuição de produtos alimentícios que fica bem em frente ao ponto onde ocorrreu o atropelamento. Walter havia acabado de sair do trabalho e aguardava para atravessar a rua, quando foi atingido pelo veículo. A vítima morreu na hora.

O motorista do caminhão, que ainda não teve a identidade divulgada, ficou ferido e foi socorrido para uma unidade hospitalar próxima. A Polícia Rodoviária Estadual (PRF), responsável pela fiscalização do trecho, está no local para ajudar nos procedimentos necessários. Como o poste atingido ficou sustentado apenas pelos fios elétricos, a concessionária de energia também foi acionada para evitar que a estrutura cedesse e provocasse o rompimento dos cabos.

