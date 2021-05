Caminhão de soja tomba na BR-163 e motorista morre na hora

Na manhã de sexta-feira (28), os sargentos Cícero e Ivan, e os cabos Amaral e Andrade do Departamento de Polícia de Caracol, atenderam uma ocorrência de acidente na Rodovia BR-163, onde um caminhão Scania, carregado de soja, tombou.



O motorista do veículo, identificado como Jair Soares, tinha 56 anos e acabou não resistindo aos ferimentos causados pelo acidente e morreu na hora. O veículo foi inteiramente destruído e a carga foi completamente perdida, com os grãos de soja tomando a pista de uma ponta a outra da rodovia, espalhados

O acidente ocorreu por volta das 11h40, na altura do quilômetro 1330, nas proximidades da comunidade de Jamanxim, município de Trairão, localizado no sudoeste paraense.

As causas do acidente não são conhecidas ainda e as autoridades seguem investigando as possíveis motivações para o veículo ter tombado, considerando que a vítima era um caminhoneiro experiente, segundo informações iniciais. O corpo da vítima foi levado para a pedra do Hospital Municipal de Trairão e em seguida encaminhado a sua cidade natal, após contato com familiares do motorista.