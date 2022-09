Um caminhão frigorífico que estava abastecido de legumes tombou na avenida João Paulo II, no bairro do Castanheira, em Belém, no final da tarde desta quarta-feira (28). O acidente ocorreu por volta das 17h20, numa curva localizada no sentido Ananindeua/Belém. Não houve derramamento de carga ao longo da via. Ninguém ficou ferido. O caminhão tombou em cima de uma ciclovia. No momento do acidente, nenhum ciclista passava pelo local.

Segundo a Polícia Militar, o motorista contou que estava a caminho da Centrais de Abastecimento do Pará (Ceasa), no bairro do Curió-Utinga. O condutor, que não quis falar com a imprensa, não detalhou o que pode ter provocado o tombamento. Mas, ainda segundo a polícia, ele informou que estava desde o último sábado (24) na estrada, quando saiu de Minas Gerais.

Caminhão carregado de legumes tomba na João Paulo II (Cláudio Pinheiro/ O Liberal)

Não há confirmação se o homem supostamente dirigia em alta velocidade e perdeu o controle do caminhão, ao realizar a curva, ou se possivelmente dormiu ao volante. Além da PM, agentes do Departamento de Trânsito do Estado (Detran) estiveram no local.

Um vídeo divulgado nas redes sociais, logo depois do acidente, mostra quando moradores do entorno da João Paulo II se aproximaram do caminhão para ajudar o motorista a sair de dentro do veículo. Eles utilizaram pedaços de madeira para quebrar o para-brisas.​​

Até por volta das 20h desta quarta-feira, o caminhoneiro permanecia no local do acidente. De acordo com a polícia, ele aguardava o proprietário da carga enviar dois caminhões para dar continuidade ao transporte dos legumes à Ceasa.