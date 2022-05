Caminhão carregado de cosméticos tomba na BR-010 e deixa uma pessoa ferida

Uma pessoa, que não teve identidade divulgada, ficou levemente ferida no início da tarde desta segunda-feira (30), em um acidente envolvendo um caminhão no quilômetro 248 da BR-010, em Aurora do Pará, na região nordeste do Estado. Ainda não há detalhes sobre o ocorrido.

Até às 17h47, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguia atendendo a ocorrência, com apoio da Polícia Militar. A PRF informou que houve o tombamento de um caminhão carregado de cosméticos, o que provocou um longo congestionamento na rodovia federal.

Informações de que a carga estaria sendo saqueada chegaram a circular nas redes sociais, mas isso não foi confirmado pela PRF, que permanece no local para proporcionar fluidez ao trânsito e liberar a pista.

Esta matéria está em atualização!