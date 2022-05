Caminhão bate e derruba muro de prefeitura, no Marajó

Na manhã desta quarta-feira (25), um caminhã se chocou contra o muro da Prefeitura de Cachoeira do Arari, no município do Marajó, e destruiu parte da construção, que caiu em cima de uma motocicleta que estava estacionada. Não houve feridos e o prédio do Plácio João Rodrigues não foi atingido.

De acordo com informações da Prefeitura, compartilhadas com o portal Notícia Marajó, o caminhão, do tipo baú, estava tentando fazer a entrega da merenda escolar na Secretaria Municipal de Educação, tendo que passar, primeiro, pelo quintal da sede administrativa do município. Durante a manobra, o motorista, que segundo a Prefeitura, não era o titular do serviço, perdeu o controle e se chocou contra o muro.

Apesar de a manobra ter sido feita em baixa velocidade, o impacto foi suficiente para destruir parte do muro. O prefeito Bambueta (MDB) foi até o local verificar a situação e a Prefeitura deve cobrar o reparo da empresa terceirizada responsável pelo caminhão, já que trata-se de um bem público.