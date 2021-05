VÍDEO: Câmeras flagram homem furtando roupas de varal em casa na Pedreira

Imagens das câmeras de segurança de uma vila localizada na avenida Marquês de Herval com a travessa Mauriti, no bairro da Pedreira, mostram um homem furtando sandálias e roupas que secavam em um varal na frente de uma casa. Segundo informações, ele já é um conhecido da área e está acostumado com a prática.

Como quem não quer nada, o homem vestido de camisa amarela e bermuda olha para todos os lados e, ao perceber pouca movimentação no local, se aproxima do varal. Dentro de uma bolsa grande, ele coloca os pertences que foram furtados, dentre eles uma calça, e foge.

A divulgação das imagens nas redes sociais provocou revolta. “Se ele faz isso onde tem câmera, imagine onde não tem”, disse uma internauta. “Já vi esse cara aqui onde eu moro, só que não tinha nada que ele pudesse levar na hora. Então, ele só deu bom dia e foi embora”, afirmou outra.

Em nota a Polícia Civil do Pará informou que não há registros sobre o caso, e orienta as vítimas a procurarem a Unidade Policial para registrar um Boletim de Ocorrência. Já a Polícia Militar disse, em nota, que a avenida Marquês de Herval com a travessa Mauriti é policiada, diuturnamente, por equipes do 1° Batalhão e do motopatrulhamento do 28° Batalhão 'Batalhão Águia'. Ainda de acordo com a PM, frequentemente, são realizadas operações e incursões em todo o bairro da Pedreira, para garantir a segurança dos moradores da área.

Diariamente, entre 17h e 23h, a corporação realiza também, segundo a nota, a Operação Polícia Mais Forte, nas principais vias da cidade. A PM ressaltou que qualquer pessoa pode acionar as unidades da corporação pelo Centro Integrado de Operações (Ciop), no número 190. Caso o denunciante não queira se identificar, pode optar pelo Disque-Denúncia (181), serviço com sigilo garantido.