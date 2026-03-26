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Polícia

Câmeras de segurança registram assalto a barbearia no Maracangalha, em Belém

Após o crime, os suspeitos conseguiram fugir tomando rumo desconhecido

O Liberal
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Câmeras de segurança registram assalto a barbearia no Maracangalha, em Belém. (Reprodução/ redes sociais)

Uma barbearia localizada no bairro da Maracangalha, em Belém, foi alvo de assaltantes na tarde desta quinta-feira (26). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o momento em que um homem, vestindo camisa branca e portando uma arma de fogo, entra no local e ameaça clientes e funcionários. Durante o assalto, ele rouba um cordão de um dos clientes, além de outros pertences das pessoas que estavam na barbearia.

A ação dura poucos minutos. A gravação também registra a participação de um comparsa, que chega em uma motocicleta e aguarda do lado de fora para dar fuga ao suspeito. O segundo homem usava capacete e roupas escuras.

Após o crime, os suspeitos conseguiram fugir tomando rumo desconhecido. Até o momento, não há detalhes sobre a identidade ou prisão deles.

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