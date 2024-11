Cadáver é encontrado boiando no rio próximo a Vila da Barca

Um cadáver foi encontrado boiando na Vila da Barca, perto da travessa Coronel Luíz Bentes, na manhã deste sábado (30/11). A informação repassada por um morador do local para o Centro Integrado de Operações (CIOp), por volta das 9h30, é que um corpo estaria flutuando no rio. O corpo é de um homem negro que estava vestido apenas com uma cueca vermelha.

O cadáver que está roxo e muito inchado foi levado pela correnteza para baixo das palafitas.O corpo foi resgatado com uma corda e puxado para uma passagem de madeira. Ainda não há informações sobre a possível causa da morte.

Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar (PM) e da Polícia Científica do Pará (PCP) já foram acionadas e estão a caminho da área para realização de perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil informou, por meio de nota, que o caso é investigado pela Divisão de Homicídios (DH). Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações e identificação da vítima.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.