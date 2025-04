Cachorro que teve água quente jogada pelo corpo recebe cuidados da Prefeitura de Belém

O cachorro que sofreu queimaduras graves após ser atingido com água quente por um morador da passagem Matilde, no bairro do Curió-Utinga, em Belém, neste domingo (6), está sob cuidados médicos e recebendo atendimento da Prefeitura de Belém.

O vídeo que circula nas redes mostra o momento em que o homem, vestido com calça comprida e camisa escura, atrai o cachorro caramelo com comida. Assim que o animal se aproxima para comer, o agressor despeja água quente sobre ele e fecha o portão de sua casa. Nas imagens, é possível ver o cão se debatendo e mordendo a parte traseira do corpo em desespero e dor.

A cena revoltante chegou ao conhecimento da Delegacia Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil do Pará, que identificou e prendeu o suspeito em flagrante ainda neste domingo. Em nota, a Polícia Civil informou que “o suspeito foi identificado e encaminhado à Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal, onde foi preso em flagrante por maus-tratos a animais. Perícias foram solicitadas”.

O delegado Aurélio Paiva, da Demapa, conduziu o procedimento de autuação do suspeito, identificado como V.L.R. Ele foi autuado em flagrante delito e permanece detido, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia marcada para esta segunda-feira (7). O crime é considerado inafiançável.

O resgate do animal foi feito por uma equipe da Defesa Civil Municipal, que o conduziu com urgência ao Hospital Veterinário Municipal Dr. Vaya, onde ele recebe atendimento. Apesar de debilitado e com escoriações graves, o cachorro está sendo acompanhado por uma equipe de veterinários, que trabalha para estabilizar seu quadro clínico.

A secretária municipal de Proteção e Defesa Animal, Elizabete Pires, esteve no hospital para acompanhar os procedimentos e repudiou o ato de violência. “Isso não passará impune. O agressor foi detido. O laudo do animal será anexado ao processo. E uma das nossas metas é coibir e abolir qualquer tipo de crueldade em relação aos animais. Esse é o papel da Prefeitura, esse é o papel da Secretaria de Defesa e Proteção dos Animais”, declarou.

Maus-tratos a animais são considerados crime no Brasil, conforme a Lei nº 9.605/1998. Para casos envolvendo cães e gatos, a Lei nº 14.064/2020 aumenta a pena para reclusão de dois a cinco a​nos, além de multa e proibição da guarda de animais. Se o ato resultar na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até um terço.

A Prefeitura de Belém reforça que denúncias de maus-tratos podem ser feitas à Demapa ou à Secretaria de Proteção e Defesa Animal. O município garante que seguirá acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário à recuperação do cachorro.