Cabo da PM é presa acusada de extorquir R$ 17 mil de casal

Uma cabo da Polícia Militar foi presa acusada de extorquir R$ 17 mil reais de um casal. A prisão foi realizada na última quarta-feira (30), no bairro da Cidade Nova, em Manaus (AM). As informações são do Portal do Holanda.

De acordo com a Polícia, o casal foi abordado em um carro por três pessoas que se passavam por policiais civis. Ameaçando levar o veículo e o homem que dirigia para a delegacia, cobrou R$ 20 mil reais. Temendo a prisão, o casal pediu que a filha fizesse duas transferência bancárias no valor de R$ 17 mil.

A cabo já está presa em um batalhão e a Diretoria e Justiça e Disciplina (DJD) está apurando sua conduta.