Cabo da PM é baleado durante tentativa de assalto em loja automotiva da Batista Campos

O cabo da Polícia Militar Clebyson Jhon Borges Pinheiro foi baleado na coxa, na manhã desta sexta-feira (3), durante uma tentativa de assalto a uma loja automotiva, localizada na travessa Doutor Moraes, quase de esquina com a Rua dos Pariquis, no bairro da Batista Campos, em Belém. Segundo a polícia, dois homens em uma motocicleta participaram do crime. Além do PM, nenhuma outra pessoa se feriu.

Um circuito interno de segurança do estabelecimento onde o crime ocorreu registrou o caso exatamente às 10h54. O militar aparece vestindo uma regata de cor marrom. Pelo ângulo da gravação em questão não é possível enxergar, mas conforme o relato de trabalhadores, um suspeito, com o rosto coberto por um capacete, rendeu um funcionário. Rapidamente, Clebyson percebeu o crime, se espreitou para trás do carro dele, que estava passando por manutenção, e sacou uma arma de fogo.

Houve troca de tiros. No confronto, o policial foi atingido por um disparo. Companheiros de farda que passavam pelo local socorreram a vítima para um hospital particular. Segundo a polícia, o estado de saúde dele é estável.

O segundo homem com participação no caso, estava pilotando a moto utilizada na fuga. A gravação do crime mostra que ele ainda desceu do automóvel para ajudar o comparsa, mas, ao ouvir os tiros, saiu correndo de volta para a motocicleta. O garupa retornou ao automóvel e os dois fugiram. As autoridades tentam localizar eles.

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para a tentativa de assalto. Agentes do Bope não descartam a possibilidade de os suspeitos terem ido ao local com o intuito de matar Jhon. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso às polícias Civil e Militar. A reportagem aguarda retorno.