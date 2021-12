Buscas por vereador e amigo devem entrar para o 4º dia, em Xinguara

​As buscas pelos corpos do vereador Maurisan Alves de Araújo, de 51 anos, e do amigo dele Jorge Rui de Souza Alves, de 42 anos, devem entrar para o quarto dia consecutivo nesta terça-feira (7). A informação foi confirmada pelo cabo Adlevan de Oliveira, da Polícia Militar local, que está à frente dos trabalhos, com apoio do Corpo de Bombeiros e também da população.

Maurisan e Jorge estão desaparecidos desde a tarde do último sábado (4), após a embarcação, tipo canoa, em que eles estavam naufragar, no rio Araguaia, distrito de São José, em Xinguara, sudeste paraense. O vereador estaria voltando de uma comemoração, junto da família e amigos, no momento em que o acidente ocorreu.

De acordo com o cabo Adlevan, ainda não há como apontar o que teria provocado o naufrágio. O que se sabe, até o momento, é que a correnteza estava muito forte quando a embarcação afundou. O militar informou​, ainda, ​que não descarta a possibilidade dos corpos estarem presos a objetos​​ no fundo do rio​, assim como a própria canoa, que ainda não emergiu.​​​

No dia do acidente, somente o corpo do filho mais novo do vereador foi encontrado. O menino foi identificado apenas como Maurílio, de seis anos​, fruto do primeiro casamento de Maurisan​. No domingo (5), por volta das 7h30, foi localizado o corpo da esposa do político, Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro, de 39 anos. Os dois já foram enterrados, nesta segunda-feira (6), em um cemitério do distrito.

A embarcação estaria transportando nove pessoas, das quais cinco conseguiram nadar para a beira do rio e sobreviver.