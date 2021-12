Buscas por vereador e amigo desaparecidos serão retomadas nesta quarta-feira, 8, em Xinguara

​As buscas pelos corpos do vereador Maurisan Alves de Araújo, de 51 anos, e do amigo dele Jorge Rui de Souza Alves, de 42 anos, serão retomadas nesta quarta-feira (8), a partir das 6h, no rio Araguaia, em Xinguara, sudeste paraense, entrando pelo quinto dia consecutivo. Durante toda esta terça-feira (7), mergulhadores de resgate do Corpo de Bombeiros, que saíram de Belém para ajudar nas buscas, o comandante da Polícia Militar do distrito de São José do Araguaia, cabo Adlevan de Oliveira, e a população local estiveram empenhados na tentativa de localizar os corpos, mas sem sucesso.

​Um helicóptero do Grupamento Aéreo de Segurança Pública do Pará​ (Graesp) também está dando apoio na realização dos trabalhos. ​​“Até o momento não achamos os dois desaparecidos. Enquanto não localizarmos os corpos, não vamos descansar”, explicou o cabo Adlevan. Segundo ele,​ ​não se pode descartar a possibilidade dos corpos estarem presos a objetos no fundo do rio ou, em casos extremos, presos em algum animal aquático.

“O rio Araguaia tem muitas peculiaridades. Acreditamos que podem estar presos em outras coisas no rio. Mas tem jacaré e Pirarara, que é um peixe que come pessoas. Aqui tem muita piranha também. É uma hipótese”, afirmou o policial.

Relembre o caso

Maurisan e Jorge estão desaparecidos desde a tarde do último sábado (4), após a embarcação​ em que eles estavam​, tipo canoa, naufragar no rio Araguaia, distrito de São José, em Xinguara, sudeste paraense. O vereador estaria voltando de uma comemoração, junto da família e amigos, no momento em que o acidente ocorreu.

No dia do acidente, somente o corpo do filho mais novo do vereador foi encontrado. O menino foi identificado como Maurílio e tinha seis anos. No domingo (5), por volta das 7h30, foi localizado o corpo d​​a esposa do político, Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro, de 39 anos. Os dois foram enterrados na segunda-feira (6) em um cemitério do distrito.

Das nove pessoas que estavam na embarcação, cinco conseguiram nadar para a beira do rio e sobreviver.