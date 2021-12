Buscas por vereador e amigo desaparecidos em naufrágio no Pará entram no 3º dia

Continuam pelo terceiro dia as buscas pelo vereador Maurisan Alves de Araújo, de 51 anos e Jorge Rui de Souza Alves, de 42 anos, desaparecidos em um naufrágio no Pará. O acidente ocorreu na tarde do último sábado (4), quando uma embarcação de pequeno porte naufragou no rio Araguaia, distrito de São José, em Xinguara, no sudeste paraense. As buscas estão sendo conduzidas pela Polícia Militar local, com apoio do Corpo de Bombeiros e também da população, desde às 6h da manhã.

Responsável pelas buscas e comandante da Polícia Militar no distrito, o cabo Adlevan de Oliveira detalha que o primeiro corpo encontrado foi o de um menino de seis anos e, no dia seguinte, Simone Amparo Paes da Silva Ribeiro, de 39 anos, foi encontrada. "No sábado, nós conseguimos localizar a criança, que é o filho mais novo do vereador Maurisan, e no domingo, por volta das 7h30, conseguimos resgatar a esposa dele, mas sem vida", pontua.

Outras cinco pessoas conseguiram nadar para a beira do rio e sobreviver. Elas foram identificadas como Valdivino Vasconcelos Silva, de 48 anos; Edison Domiciano da Silva, de 42 anos; José Mário Fernandes dos Santos, sem idade informada, e mais duas crianças, dentre elas o filho mais velho do vereador.

Ainda conforme o policial, ainda é cedo para apontar o que teria provocado o acidente. O que se sabe, até o momento, é que a correnteza estava muito forte no momento em que todos os passageiros retornavam de uma comemoração.

Os corpos encontrados já foram removidos ao Instituto Médico Legal (IML).