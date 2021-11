Briga em bar deixa mulher gravemente ferida à faca em Itaituba, no Pará

Sabrina Assunção Brito, de 24 anos, foi gravemente ferida a golpes de faca, durante uma briga com Aline Paula Liborio, de 38 anos, na comunidade garimpeira do Crepurizão. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15).

A Polícia Militar informou que foi acionada durante a madrugada e, por volta de 2h30, uma guarnição chegou ao bar onde as duas mulheres haviam brigado momentos antes. Os policiais encontraram Sabrina com cortes profundos feitos à faca. Ela foi atingida no rosto, nos braços, nas costas e no peito.

Sabrina foi encaminhada por familiares para o posto de saúde da comunidade. Os policiais conseguiram localizar Aline Paula ainda perto do bar onde havia ocorrido a briga. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil.

Segundo testemunhas, as duas mulheres teriam chegado às vias de fato por conta de um homem.