Briga deixa um morto e outro ferido a terçado na Ilha de Mosqueiro

Uma confusão entre dois homens resultou em um homem assassinado e outro ferido, no início da manhã desta sexta-feira (28), na Ilha de Mosqueiro, em Belém. Segundo informações da Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 5 horas, nas proximidades de um bar. Conhecido popularmente como "Lu", Aluizio Gonçalves Pastana, de 42 anos, teria tentado matar um desafeto, identificado como Rogério Lima, de idade desconhecida, mas acabou sendo morto por ele.

Aos policiais, Rogério relatou que Aluizio foi até a casa dele, ainda de madrugada, para tentar matá-lo. O agressor estava armado com uma faca e partiu para cima de Rogério, que reagiu e o matou com o auxílio de um terçado, o atingindo na cabeça. Conforme explicou o tenente André, Aluizio tinha uma extensa ficha criminal, com prisões em flagrante e por mandados expedidos pela Justiça.

Rogério foi ferido no braço e socorrido por populares. Ele foi encaminhado para um hospital em Mosqueiro. O motivo da desavença entre os dois ainda é desconhecido.

O cadáver está no local aguardando o trabalho de perícia de uma equipe do Centro de Perícias Renato Chaves (CPCRC) e da remoção por parte do Instituto Médico Legal (IML).

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.