Brasileiro procurado pela Interpol é preso em solo americano

A Polícia Federal (PF), por meio do Núcleo de Cooperação Internacional, prendeu, nesta sexta-feira (1/3), um homem foragido internacionalmente, nos Estados Unidos.

O homem, natural de Irambacuri (MG), possuía um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio qualificado. Não há detalhes sobre o crime.

Segundo as autoridades policiais, ele estava na lista de Difusão Vermelha da Interpol e foi detido em solo americano pela Immigration and Customs Enforcement (ICE – U.S.), que é a autoridade de Imigração dos EUA, por estar em desacordo ​com​ as normas migratórias do país.

Diante da situação, o preso ficará custodiado nos Estados Unidos aguardando a tramitação do processo de imigração ilegal e a consequente deportação para o Brasil.