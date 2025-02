Boxeador suspeito de dar sequência de golpes em sua namorada é solto

O boxeador Adailson Santos Nascimento, conhecido como 'Pelencado', deixou a prisão nesta quinta-feira (30) em Marabá e responderá em liberdade ao processo em que é acusado de violência doméstica. A decisão foi assinada pelo juiz Alexandre Hiroshi Arakaki e estabelece medidas cautelares para monitoramento do acusado.

Para obter a liberdade provisória, Adailson será acompanhado por tornozeleira eletrônica e deve seguir determinações judiciais, como a proibição de aproximação ou contato com a vítima e seus familiares. O nome do boxeador também será incluído na Patrulha Maria da Penha, programa que fiscaliza o cumprimento de medidas protetivas.

Na decisão publicada nesta quinta-feira (30), o magistrado considerou que o intervalo de tempo entre a agressão denunciada e a análise do pedido de soltura reduz o risco imediato de reincidência da violência, permitindo a aplicação das medidas cautelares. O acusado também não poderá frequentar bares e deve permanecer em casa entre 22h e 6h.

Adailson foi preso no dia 10 deste mês, após ser denunciado por agredir a mulher com uma sequência de socos que atingiram o rosto, estômago e o tórax da vítima. O episódio ocorreu na residência do casal, no bairro Folha 28, e foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam). Os advogados do agressor informaram á imprensa regional que ele está arrependido e preocupado com a recuperação da vítima.

O caso segue sob investigação, e o cumprimento das medidas impostas pela Justiça será acompanhado pelas autoridades responsáveis.