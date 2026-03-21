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Polícia

Bombeiros localizam corpo de homem desaparecido há três dias em mata de Marapanim

Moradores participaram das buscas. Morte não foi esclarecida até então.

O Liberal
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A notícia da morte de Valdo gerou comoção na área rural de Marapanim (Reprodução / Redes Sociais)

O Corpo de Bombeiros Militar, em Marapanim, no nordeste paraense, localizou neste sábado (21), com a ajuda de moradores da região, o corpo do homem que estava desaparecido na área rural do município, desde a última quinta-feira (19). Trata-se de Valdecir da Silva Barata, mais conhecido como Valdo. 

De acordo com sites de notícias do nordeste estadual, Valdo saiu de casa para uma área de mata, onde costumava buscar madeira e não mais retornou. Logo que a notícia do sumiço dele se espalhou na comunidade rural, onde ele residia, grupos de populares iniciaram as buscas.

A comunidade comunicou o ocorrido ao Corpo de Bombeiros, que integrou o trabalho e o corpo foi localizado neste sábado. Não há informações divulgadas sobre o que teria motivado a morte de Valdecir Barata. Os órgãos de segurança pública devem investigar as circunstâncias do ocorrido.

Circulam informações nas redes sociais que ele teria sido assassinado, no entanto, ela ainda não é oficial. A notícia da morte de Valdo gerou comoção na área rural. Nas redes sociais, dezenas de leitores lamentaram o ocorrido e prestaram solidariedade à família dele.

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