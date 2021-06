Bombeiros realizam resgate de suspeito que foi alvejado pela polícia

Na tarde da última segunda-feira (14), foi realizado o resgate de uma vítima que foi alvejada por dois disparos de arma de fogo deferidos pela Polícia Militar, após reação à prisão. A ação foi do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, por meio do 9º Grupamento Bombeiro Militar (9⁰ GBM/Altamira).

Ao chegar ao local da ocorrência, em uma área alagada de difícil acesso e com palafitas, a guarnição analisou os riscos e o quadro da vítima, que estava submersa nos sedimentos da lagoa por baixo de piso em madeira e com dois ferimentos perfurantes na região do tórax.

Os resgatistas içaram a vítima até um local seguro, onde a estabilizam e fizeram o controle de hemorragias. Depois, fizeram o transporte da vítima até o Hospital Regional Público da Transamazônica. A corporação não divulgou o estado de saúde do suspeito.