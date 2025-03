Bombeiros procuram por homem que foi visto boiando no canal do Galo, em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) foi acionado nesta sexta-feira (28/3) para procurar por um homem que havia sido visto boiando dentro do canal do Galo, em Belém. Até o momento, a vítima não foi encontrada.

A página Lá na Pedreira divulgou um vídeo no Instagram sobre o caso. Pelas imagens é possível ver o homem nas águas. “Ele tá morto”, diz uma mulher enquanto objetos são jogados contra a vítima, que não demonstra reação.

Conforme as autoridades, um homem foi visto nadando no local e depois sumiu. Para a Redação Integrada de O Liberal, o CBMPA confirmou que as buscas estão sendo realizadas na tarde desta sexta (28/3).