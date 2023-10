Bombeiro de Castanhal é exonerado da função após falas homofóbicos contra o Exército Brasileiro

O comandante do 2º Grupamento Bombeiro Militar (2º GBM), coronel Olímpio Augusto Coelho de Oliveira, do Quadro de Oficiais Bombeiros Militares (QOBM), foi exonerado da sua função, nesta sexta-feira (6), com a publicação do 185/2023 Boletim Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenaria Estadual de Defesa Civil. Um vídeo dele havia circulado nas redes sociais no qual profere insultos homofóbicos contra militares do Exército Brasileiro, além de xingar capital paraense, onde afirma morar.

Na gravação em questão, Olímpio aparece fardado ao lado de outro bombeiro militar e manda um abraço para um chamado de Genival. “Estamos indo para Belém aqui ó. Esse trânsito fu** dessa cidade escrota para car**. Eu moro aqui nessa m**, mas essa po*** dessa cidade é muito escrota, moleque. Pessoal do Exército aí, suas bich, um abraço para vocês, seus viad*, diz ele rindo ao final do vídeo.

O Promotor de Justiça Militar, Armando Brasil, disse à redação integrada de O Liberal que vai “determinar a instauração de inquérito policial militar para apurar esse fato”, a respeito da filmagem em que Olímpio aparece. Por conta disso, o coronel deve responder uma ação penal na Justiça Militar, órgão que julga crimes praticados por integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.

Após o compartilhamento do vídeo onde Olímpio aparece, ele pediu desculpas sobre os comentários homofóbicos. “Aos meus amigos do grupo CCIFA (Curso de Combate a Incêndio na Floresta Amazônica) de 2002, no qual eu prolatei e divulguei um vídeo com uma brincadeira infeliz a respeito dos meus amigos que fizeram parte daquele curso como alunos, oficiais do Exército Brasileiro, que há 21 anos atrás estiveram comigo naquele curso. De maneira nenhuma eu atentei deliberadamente contra o Exército Brasileiro ou contra qualquer autoridade militar do Exército Brasileiro. E, de antemão, eu peço desculpas se houve essa interpretação. Nunca foi, de maneira nenhuma, que eu estivesse atentando contra qualquer um dos senhores ou senhoras”, conta.

“Aquela brincadeira pelo coronel Olímpio em relação aos meus amigos que eram oficiais daquela época, em 2002. Eu venho em público pedir desculpas para qualquer pessoa que tenha sido ofendida por aqueles comentários infelizes que eu fiz. Aquele grupo, era um grupo fechado, de amigos e de ex-alunos de um curso de incêndio florestal realizado aqui pelo Corpo de Bombeiros do Pará. Então, se alguém ficou aborrecido ou ofendido com aquelas palavras, por favor, desconsidere, porque aquilo foi uma brincadeira pessoal minha com relação aos meus amigos. (...) E a qualquer autoridade do Exército Brasileiro, do mais alto grau ao mais simplório, eu peço desculpas também. Ao meu Corpo de Bombeiros, também peço desculpas e me coloco à disposição daquilo que for necessário para responder por esses atos”, continuou.

O 2º GBM, unidade a qual o bombeiro militar comandava, fica em Castanhal, nordeste do Pará. No lugar de Olímpio, agora o comando fica sob responsabilidade do major Danilo Rodrigues Silva, conforme a publicação do Boletim Geral que oficializou a exoneração.