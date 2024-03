Bombeiro indiciado pela morte de quatro pessoas em acidente é julgado em Barcarena

Nesta quarta-feira (20) ocorre no município de Barcarena, região metropolitana de Belém, a audiência de instrução e julgamento do bombeiro militar Kleyfer Paula Nogueira, apontado como o responsável pela morte de quatro pessoas em um sinistro de trânsito que aconteceu no dia 16 de fevereiro do ano passado. Durante o ato processual, testemunhas serão ouvidas.

O indiciado é julgado pela morte dos acadêmicos da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) Camille Samara da Silva Monteiro, de 24 anos, João Lucas da Graça Andrade Costa e Taina Oliveira Beckman, ambos de 23 anos, e do médico veterinário e ex-aluno da instituição, André Augusto do Nascimento Mendonça, de 37 anos.

No ato desta quarta-feira (20), ocorrerá a apresentação de provas e argumentos das partes envolvidas perante o juiz. Duas testemunhas que estavam no carro modelo Hilux com o indiciado irão depor. Segundo os familiares das vítimas, eles não estarão presentes durante o ato devido ao desgaste emocional e serão representados pelo advogado Antônio Amilton Dias Amorim.

A redação Integrada de O Liberal aguarda mais informações sobre o julgamento.

Denúncia

A denúncia do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) foi oferecida ao TJPA contra Kleyfer em agosto de 2023. Segundo o documento, o inquérito da Polícia Civil aponta que Kleyfer cometeu homicídio culposo quatro vezes (quando não há intenção de matar) e lesão corporal culposa, quando estava ao volante de uma Hilux.

O militar, conforme a denúncia, tentou fazer a ultrapassagem de duas carretas e um Fiat Strada na rodovia, em local proibido, por se tratar de uma via com aclive. Ao tentar a manobra, o militar foi imprudente na condução do carro, conforme consta no documento. Na tentativa de ultrapassagem, Kleyfer saiu da via de rolamento e invadiu a outra pista na contramão. Na ocasião, ele invadiu o acostamento em que estava o carro das vítimas, um Fiat Uno, que era dirigido por Tainá Beckman, uma das vítimas.

Ainda de acordo com o MPPA, o veículo que os estudantes e o médico veterinário estavam respeitava o limite de velocidade e a faixa por onde iam. Essa informação foi constatada na perícia.