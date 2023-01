‘Bode’ é vítima de tentativa de homicídio em Monte Alegre

Um homem foi vítima de tentativa de homicídio, no município de Monte Alegre, no oeste do Pará. Ferido a golpes de faca, ele foi socorrido e levado para o hospital da cidade.

O acusado do crime é um homem identificado parcialmente como “Ediloni”. A motivação da tentativa de homicídio é desconhecida. As informações são do portal Monte Alegre News". O crime ocorreu, no domingo (29), na comunidade Cuçaru, localizada na zona rural de Monte Alegre.

Policiais do 18º BPM Gurupatuba (Monte Alegre) fizeram buscas à procura do acusado. Mas, nesse primeiro momento, ele não foi localizado. Ainda não há informações atuais sobre o estado de saúde da vítima. A Redação Integrada acionou as polícias Civil e Millitar e aguarda retorno.