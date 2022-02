Bicho-preguiça é resgatado após ficar pendurado a 25 metros de altura em fios de alta tensão

Um bicho-preguiça foi resgatado em São Francisco do Pará, nordeste do estado, nesta quinta-feira (24). O animal estava pendurado em fios de alta tensão da rede elétrica, a uma altura de 25 metros. Uma equipe da concessionária de energia constatou que o animal corria risco de levar choque. Os eletricistas avistaram o bicho-preguiça durante operação de rotina no trecho que liga Castanhal, nordeste do Pará, a Santa Maria do Pará. Com informações do site Debate Carajás.

“Quando paramos o carro mais perto, a gente teve a certeza de que era um bicho-preguiça e que corria perigo. Acionamos a equipe de Alta Tensão (AT) para nos dar apoio no resgate”, conta Laérdio Manos, eletricista.

Para a retirada, utilizaram uma vara de manobra telescópica, com diversas folhagens na ponta para atrair o animal. Após o resgate, como foi verificado que o bicho-preguiça estava saudável e, então, ele foi solto em área de mata na região.

“A preguiça estava um pouco arisca no começo, então toda a ação foi feita de forma cautelosa. Ela passou do cabo para o galho, então baixamos a vara para segurar, aí levamos o animal para o outro lado da BR-316 para uma área de mata fechada”, explicou Laérdio.

A concessionária de energia alerta que, em caso de aparecimento de animais na rede elétrica, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros ou algum órgão ambiental responsável, para garantir a segurança tanto das pessoas quanto das espécies.