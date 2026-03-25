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Polícia

Belém: perseguição policial no bairro de São Brás termina com dois presos e suspeito baleado

De acordo com a PC, agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) receberam uma informação de um carro envolvido em um caso de sequestro relâmpago ocorrido no final do ano passado

O Liberal
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A imagem em destaque mostra os suspeitos detidos. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Clemerson Costa Rocha, de 28 anos, e Lucas Nunes de Brito, de idade não informada, foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira (25/3) após troca de tiros no bairro de São Brás, em Belém. De acordo com a PC, agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) receberam uma informação de um carro envolvido em um caso de sequestro relâmpago ocorrido no final do ano passado. Um outro suspeito, identificado como André Menezes Dornelles, foi baleado durante o confronto.

Os policiais, ao localizarem o automóvel nas proximidades do Terminal Rodoviário de Belém, deram ordem de parada para os suspeitos que estavam dentro do carro. Segundo as autoridades, os ocupantes fugiram e, inclusive, jogaram o veículo contra os agentes.

Houve perseguição até as imediações do Mercado de São Brás. Conforme as autoridades, os suspeitos entraram em uma via sem saída e atiraram contra os agentes, que revidaram e balearam André.

O suspeito foi socorrido e levado até o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, na Grande Belém. O estado de saúde é desconhecido. Ainda segundo a PC, André tinha mandado de prisão preventiva em aberto pelo estado de Goiás por estelionato.

Um outro homem que estava no carro conseguiu fugir. Até o momento, as autoridades seguem atrás dele. A Polícia Civil disse que todos os suspeitos são do Rio Grande do Sul e possuem antecedentes criminais por delitos como roubo, estelionato, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

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