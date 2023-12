Bebedeira termina com dois mortos em bar na cidade de Novo Repartimento

Denilson dos Santos Tavares foi morto a facadas na madrugada deste domingo (24), durante uma confusão generalizada em um bar, na zona rural do município de Novo Repartimento, sudeste paraense. O suspeito do crime, Ivanildo da Silva, foi preso em flagrante. Segundo a polícia, o filho do homem detido também morreu durante a confusão. Ele foi identificado como Leandro Ferreira da Silva. A Polícia Civil investiga o caso, para esclarecer a motivação e possíveis outros envolvidos nos homicídios.

As primeiras informações apuradas sobre o ocorrido apontam que os assassinatos ocorreram durante uma festa na rua Tocantins, situada no distrito de Maracajá, quando uma briga envolvendo Denilson Tavares, Leandro da Silva e Ivanildo da Silva, pai de Leandro, teve lugar. Um vídeo divulgado em grupos de mensagens mostra uma correria de pessoas e dois corpos estendidos ao chão.

Leandro morreu no local do ​crime, enquanto Denilson foi levado com vida para a Unidade Básica de Saúde do distrito de Maracajá, porém não resistiu aos ferimentos.

Atendendo ao chamado de populares, uma equipe da Polícia Militar deteve Ivanildo da Silva, que estava nas proximidades do local dos homicídios. Segundo informações de moradores, existia uma rixa antiga entre os envolvidos. A polícia apreendeu uma faca, possivelmente utilizada para perpetrar os homicídios. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí. As informações são do site Correio de Carajás.