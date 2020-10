Bebê que teve a cabeça arrancada na Santa Casa será sepultado na noite desta segunda-feira (19)

O bebê que teve a cabeça arrancada em um parto natural forçado e mal sucedido, na Fundação Santa Casa de Misericórdia, em Belém, será sepultado na noite desta segunda-feira (19), no Cemitério de Ourém. O corpo da criança foi liberado do Instituto Médico Legal (IML) para a família na tarde desta segunda. O pai da criança aguarda, no IML, o carro da funerária para o transporte do corpo para a cidade de Ourém, de onde a família é natural.

LEIA MAIS:

Advogado diz que liberação do corpo do bebê deve ficar para esta terça (20)

Bebê que teve a cabeça arrancada sofria de complicação 'incomum', diz Santa Casa

Pais denunciam que filho teria tido a cabeça arrancada em parto; governador manda apurar

De acordo com uma familiar, a mãe da criança, Daira Oliveira, também recebeu alta hospitalar da Santa Casa e aguarda a chegada da ambulância vinda de Ourém, para que retorne à cidade natal. Segundo a acompanhante, Daira está profundamente abalada com o acontecido. "Está dilacerada e chora muito", limitou-se a dizer.

Ainda segundo a familiar, foi informado no IML que o laudo pericial deve sair entre 25 e 40 dias, por conta da complexidade do caso.