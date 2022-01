Bebê que foi arrancada da barriga da mãe em Marituba recebe alta hospitalar

A bebê que foi arrancada do ventre da mãe em Marituba recebeu alta hospitalar após 18 dias. A criança estava internada desde o último dia 18 de dezembro no Hospital Divina Providência, no centro do município. Ela foi liberada na quinta-feira (5), segundo confirmou à reportagem o delegado Moreira, de Marituba. A criança agora está sob os cuidados do Conselho Tutelar da cidade.

O caso brutal chocou a Grande Belém. A mãe da criança, Clarita de Souza, de 22 anos, foi assassinada a facadas e teve a filha arrancada do ventre por Marielza Rodrigues Ferreira, de 38 anos. A mulher conhecia a vítima e foi presa pela Polícia Civil. O caso está sob investigação da Divisão de Homicídios, sob comando do titular, o delegado Cláudio Galeno, e também do delegado Thiago Diniz.

Relembre o caso

Os detalhes do crime impressionam. Clarita era usuária de drogas e andava pelas ruas. Conforme detalhou o delegado Galeno, a jovem teria pedindo uma sandália para a agressora, por volta das 5h da manhã do dia 18 de dezembro. A mulher a convidou para entrar na residência. Foi dentro da casa que Marielza assassinou a jovem, que pouco depois foi encontrada com várias perfurações e um corte profundo na barriga. As autoridades policiais acreditam que Marielza não agiu sozinha.

A agressora tinha o plano de fingir ser mãe da criança. Após retirar a menina da barriga da mãe, ela seguiu até um hospital e relatou ter parido a bebê em casa. A equipe médica, entretanto, desconfiou da atitude de Marielza, que recusava atendimento e pedia cuidados apenas para a bebê.

Enquanto isso, populares acionaram agentes civis e militares, porque perceberam que havia sangue escorrendo pela porta da casa de Marielza. Os agentes entraram na casa e encontraram o corpo de Clarita embaixo da cama.

Marielza foi detida ainda no hospital.