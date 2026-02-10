Capa Jornal Amazônia
Polícia

Bebê morre e duas pessoas ficam feridas após capotamento de veículo na BR-010 em Ipixuna do Pará

O pequeno Samuel Costa Garcia, de dez meses, não resistiu aos ferimentos

O Liberal
fonte

Bebê de dez meses morreu em capotamento de carro na rodovia Belém-Brasília em Ipixuna do Pará. (Reprodução redes sociais)

Um capotamento na rodovia Belém-Brasília (BR-010), na última madrugada de domingo (10), resultou na morte de um bebê de apenas 10 meses e de duas pessoas feridas. O acidente de trânsito ocorreu Km 216 da BR-010, na entrada do município de Ipixuna do Pará. O bebê ainda chegou a ser atendido, mas morreu no hospital.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a motorista do veículo teria perdido o controle da direção, resultando no capotamento.

A condutora e outra mulher ficaram feridas. A quarta ocupante do veículo, uma adolescente, filha da motorista, saiu ilesa. As identidades das mulheres não foram divulgadas.

Após o acidente, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas ao hospital do município. O bebê e uma das mulheres foram transferidos para o Hospital de Castanhal.

