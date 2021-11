Bebê de um ano morre nove dias após cair do 3ª andar de um prédio

André Benício Ferreira Brito, de apenas 1 ano e 8 meses, caiu de um prédio de três andares no dia 16, deste mês, e na última quinta-feira (25) teve a morte encefálica anunciada. A família decidiu doar os órgãos da criança. Com informações do Metrópoles.

O bebê caiu da janela do apartamento na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, zona oeste do Rio de Janeiro. “Ele foi um guerreiro esse tempo todo. Então, a família entrou em um consenso para doar os órgãos para que a partida dele não tenha sido em vão. As pessoas falam que esse caso é triste, triste é pouco. Estamos todos destruídos”, afirmou Ana Paula Santos de Souza, a avó do bebê. A Polícia Civil está investigando o caso.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o falecimento. O bebê estava internado no CTI pediátrico do Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e chegou a reagir aos medicamentos, mas não resistiu.

De acordo com o relato da mãe, Katleen de Souza Brito, de 21 anos, o garoto subiu na cama – perto da janela – projetou o corpo para fora e, no instante seguinte, virou e caiu. A avó do menino nega negligência.