Bebê de 8 meses morre com sinais de tortura e estupro em Santarém; caso é investigado pela polícia

Uma bebê de 8 meses morreu na segunda-feira (27), em Santarém, oeste do Pará, com sinais de tortura e estupro. Os pais da neném moram no bairro Área Verde e a levaram ao Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo, mas acabou não resistindo aos ferimentos. Ninguém foi preso até o momento.

De acordo com o portal Giro, a bebê foi levada ao Instituto Médico Legal da cidade com ferimentos no pescoço, na cabeça e nas partes íntimas. As unhas do pé da bebê foram arrancadas.

A Polícia Científica do Estado do Pará foi quem acionou a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente (Deaca), que investiga o caso. O delegado Gilberto Aguiar está à frente das investigações. Ele vai instaurar um inquérito para investigar o crime. O Conselho Tutelar também acompanha a ocorrência.

O corpo da bebê foi liberado do IML, por volta das 13h30 desta terça-feira (28), para os familiares realizarem o sepultamento. A previsão é de que o laudo dos exames de perícia deve sair em dez dias.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil e aguarda retorno.